The Lords of the Fallen: gli autori si sono resi conto di aver creato un boss identico a Malenia

I soulslike erano un genere di nicchia, ma con i 20 milioni di Elden Ring venduti si può oramai affermare che si tratti di un genere alquanto apprezzato dalla massa. Non a caso sempre più giochi del genere vengono pubblicati e uno dei prossimi è The Lords of the Fallen, una sorta di reboot di Lord of the Fallen del 2014. Certamente i giochi di FromSoftware hanno ispirato The Lords of the Fallen, come dicono gli sviluppatori stessi, ma alle volte capita anche che tra i titoli vi siano somiglianze involontarie. In questo caso, pare che in The Lords of the Fallen sia presente un boss che è praticamente identico a Malenia, personaggio e nemico di Elden Ring.

Il Creative Director Cezar Virtosu e il produttore esecutivo Saul Gascon hanno spiegato la situazione ai microfoni di Edge. Prima di tutto, hanno detto: "La nostra arma di punta, il flagello, è stata mostrata nel trailer di Elden Ring e questo ci ha ucciso dentro. E abbiamo visto che uno dei nostri boss era quasi identico a Malenia..."

Non è chiaro se la somiglianza sia estetica, di gameplay o legata a entrambi gli aspetti del personaggio. Non è nemmeno stato indicato se il team abbia intenzione di inserire o abbia già inserito delle modifiche al personaggio. In ogni caso, il director non ha problemi ad affermare che "Miyazaki è il nostro papà e il nostro nonno", ovvero è la persona alla quale si ispirano cercando di creare The Lords of the Fallen.

Gascon afferma anche: "Vogliamo che il nostro studio diventi un punto di riferimento per il genere. Vogliamo essere un secondo punto di riferimento [ndr, dopo FromSoftware], perché attualmente non vi è un secondo punto di riferimento".

Virtosu afferma anche che "la strategia era questa, sì, saremo Dark Souls 4.5. Saremo quel mondo semi-aperto che le persone desiderano, quel level design più verticale, perché è questo che vogliamo anche noi".

Vi lasciamo infine al trailer gameplay dai The Game Awards 2022.