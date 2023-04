Sherlock Holmes The Awakened: il trailer di lancio su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Frogwares ha reso disponibile il trailer di lancio di Sherlock Holmes The Awakened, il suo nuovo gioco investigativo in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Potete vedere il filmato poco sotto.

Sherlock Holmes The Awakened è un remake dell'omonimo gioco del 2006, ma si pone anche come seguito del precedente gioco di Frogwares, Chapter One (qui la recensione). Saremo quindi nei panni di uno Sherlock giovane, al suo primo vero grande caso insieme a Watson.

Questo capitolo fonde una classica avventura di Sherlock Holmes con i miti di Cthulhu. Il nostro protagonista si immergerà sempre di più nella follia, nel mentre cerca delle persone scomparse e indaga su strani omicidi in vari luoghi, da Londra, alla Svizzera e passando anche per New Orleans.

Il trailer di Sherlock Holmes The Awakened, visibile qui sopra, ci permette di farci un'idea delle atmosfere di gioco e di quello che possiamo aspettarci. Dovremo come sempre raccogliere indizi, sommarli per risolvere varie parti del caso e comprendere in che modo si sono svolte certe sequenze, con anche fasi da incubo.

Sergiy Oganesyan, Head of Publishing presso Frogwares, ha detto: "Non so se qualcuno di noi pubblicherà mai un altro gioco con così tanti ricordi e bagagli emotivi. Questo gioco è nato come necessità per mantenere in vita lo studio durante la guerra in Ucraina, ma ha anche dato a tutti noi uno scopo molto forte e una distrazione necessaria da tutto ciò che accadeva intorno a noi. Il prossimo progetto è già in cantiere, ora che abbiamo dimostrato a noi stessi che possiamo andare avanti, nonostante la guerra".

La data di uscita è l'11 aprile 2023: facendo il preordine di Sherlock Holmes The Awakened si ottiene anche un set di contenuti estetici gratuito, visibili alla fine del trailer. In attesa della nostra recensione, vi lasciamo al nostro provato.