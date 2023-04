Super Mario Bros. Il film: è il secondo migliore di sempre per incassi nei primi 5 giorni

Continuano a crescere le stime di Super Mario Bros. Il film, con gli incassi che sono andati meglio di quanto inizialmente pianificato. Ora Deadline parla di 195 milioni di dollari per i primi cinque giorni di programmazione, ossia il secondo risultato migliore di sempre, nonché il primo per Illumination.

Stando alle stime aggiornate di Deadline, Super Mario Bros. Il film avrebbe incassato 137 milioni di dollari nei primi tre giorni in USA, facendone 59 milioni solo questo venerdì. Minions nei primi tre giorni si era fermato a 115,7 milioni di dollari, mentre Cattivissime Me 2 aveva incassato 143 milioni di dollari nei primi cinque giorni.

Per quanto riguarda i primi tre giorni, Super Mario Bros. Il film è dietro soltanto a Batman v. Superman (181 milioni di dollari) e Furious 7 (161,2 milioni di dollari). Considerando i primi cinque giorni è però dietro soltanto a Transformers: Revenge of the Fallen, che incassò 200 milioni di dollari.

Insomma, la collaborazione di Nintendo e Illumination pare che stia dando i suoi frutti, tanto che viene da chiedersi come mai Nintendo non abbia deciso di sfruttare prima le sue proprietà intellettuali per il grande schermo, visto l'appeal che hanno su persone di tutte le età. Per sapere di più sul film, leggete la nostra recensione.