Odyssey dovrebbe essere il nome del survival di Blizzard, stando a Jez Corden

Il survival di Blizzard Entertainment dovrebbe chiamarsi Odyssey, almeno stando a quanto riportato dal giornalista di Windows Central Jez Corden, che ne ha parlato nell'ultimo episodio del podcast Xbox Two.

Corden è certo dell'informazione al 90%. Secondo le sue fonti sarà un gioco multipiattaforma: "è così vicino a essere completato in un contesto multipiattaforma, che non avrebbe alcun senso renderlo esclusivo." Ovviamente Corden ammette di potersi sbagliare e che, in caso di acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft potrebbe renderlo un'esclusiva Xbox/PC.

Di Odyssey Corden conosce pochi dettagli. Parla però di aver visto qualcosa di graficamente non troppo spinto: "ha un look alla Overwatch, stile cartoon. Ciò che ho visto mi ha dato l'impressione che lo stile sia da favola stilizzata." Niente di strano per Blizzard, considerando lo stile visivo di altri suoi titoli.

Corden di suo si aspetta che sia ben ottimizzato e che giri benissimo su Xbox Series S, il che pare essere una sua considerazione personale, più che un'informazione ricavata da chissà quale gola profonda.

Naturalmente è giusto ribadire che si tratta soltanto di voci di corridoio e che non c'è niente di certo. Non ci resta che aspettare che Blizzard ci faccia sapere qualcosa di più di questo fantomatico titolo.