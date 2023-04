Cosa giocherete a Pasqua? Le vacanze di Pasqua sono sempre troppo brevi. Uno non fa in tempo a digerire le sei colombe che ha ingurgitato, condite da un paio di uova di cioccolato, che il periodo di festa ha fine e bisogna tornare alle attività normali. Quindi bisogna cercare di sfruttare al meglio questo breve periodo di festa, giocando il più possibile.

In verità l'ultima settimana non è stata molto ricca di uscite di rilievo. L'unico gioco davvero valido che abbiamo recensito è stato EA Sports PGA Tour. Sicuramente a qualcuno farà piacere giocarci, quindi ve lo consigliamo caldamente, anche perché è fatto molto bene, ma gli altri?

Tempo di recuperare un po' di backlog, che ne dite? Anche considerando solo il 2023 c'è molto da giocare. Se possedete una console Xbox o un PC potete ad esempio dedicarvi ad Hi-Fi Rush, lanciato a sorpresa a gennaio da Tango Gameworks. È un action musicale di grande spessore e scanzonato quanto bassa per tenervi incollati allo schermo. In tempi più recenti è invece uscito l'ottimo remake di Resident Evil 4, da provare assolutamente, soprattutto se non avete mai giocato l'originale.

Gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi possono sicuramente guardare all'ottimo Octopath Traveler II, un seguito davvero convincente, o a The Legend of Heroes: Trails to Azure, un'altra perla orientale.

I giocatori più sofisticati possono guardare verso Dredge, uno strano gioco di pesca che non vi lascerà indifferenti, oppure ad Akka Arrh, una gemma targata Jeff Minter.

Se volete fare un altro tuffo nel passato, c'è Metroid Prime Remastered, oppure potete puntare sul remake di Dead Space... in effetti questo inizio 2023 è stato caratterizzato dal lancio di tre remake di successo, il che dà da riflettere.

Per il resto siamo curiosissimi di sapere a cosa giocherete durante le vacanze di Pasqua. Fatecelo sapere nei commenti.