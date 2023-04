Acquisizione Activision, giocatori esigenti? Avvocati di Sony usano i primi due risultati di Google

Gli avvocati di Sony hanno scritto in un documento inviato alla CMA, per chiedere il blocco dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che i videogiocatori di oggi sono molto più esigenti di quelli del passato. La tesi potrebbe essere corretta, se non fosse che per dimostrarla non si sono rifatti a degli studi, ma ai primi due risultati ottenuti sul motore di ricerca Google, chiave di ricerca "gamers are picky".

La scoperta è stata fatta dall'utente Twitter @SenninSage, incuriosito dalla stranezza delle affermazioni di Sony. Nel testo possiamo infatti leggere: "Le conversazioni nei forum, nelle chatroom e nelle sessioni di gioco pubbliche, confermano che i giocatori sono attenti alla minima variazione nelle performance dei giochi."

Secondo la tesi degli avvocati di Sony, "crash, blocchi e glitch, così come grafica e tempi di caricamento, hanno un forte impatto sulla soddisfazione dei clienti."

Il nodo non è tanto la tesi, che in parte potrebbe essere anche condivisibile, ma le fonti usate per dimostrarla: un post Reddit dal titolo "Gamers, why is everybody so picky now a days" e una discussione sul forum di Giant Bomb: "Are Gamers to Picky", che guarda caso sono i primi due risultati della chiave di ricerca indicata sopra.

Insomma, gli avvocati di Sony non devono aver fatto proprio una ricerca approfonditissima sull'argomento, a quanto pare. Probabilmente per mancanza di tempo, visto che l'organo antitrust inglese richiede risposte rapide.

Il problema è che probabilmente non hanno nemmeno aperto i link delle fonti. Se lo avessero fatto avrebbero notato che il post su Reddit è stato chiuso e archiviato un anno fa e che attualmente non riporta il testo originale, ma solo trenta commenti, mentre il topic sul forum di Giant Bomb risale al 2012, con l'ultima delle 50 risposte presenti pubblicata dieci anni fa.

Insomma, forse il materiale è un po' debole per dimostrare il rischio che Microsoft peggiori i Call of Duty su PlayStation per favorire Xbox.