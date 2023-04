KarmaZoo: un gioco cooperativo diverso da tutti gli altri

Un'avventura a base di blob e animaletti che non ha paura di costringere il suo pubblico a cooperare, trasformando la parola "Karma" che figura nel titolo in un vero e proprio mantra capace di guidare ciascuna azione compiuta dall'utenza. Ma la verità è che questo piccolo mondo dei sogni in cui videogiocatori allegri fanno il girotondo è solamente una parte dell'anima di KarmaZoo: per i teneri protagonisti arriva anche il momento di darsele di santa ragione, attraversando frotte di minigiochi competitivi nei quali conta solamente raggiungere la vittoria sfruttando ogni mezzo necessario.

Cosa succederebbe, invece, se esistesse un videogioco multigiocatore nel quale è impossibile proseguire senza darsi una mano a vicenda? E se nello stesso videogioco fosse anche impossibile comunicare in modo chiaro con i compagni di viaggio? Queste sono proprio le domande che hanno solleticato la fantasia di Pastagames! , un piccolo studio indipendente sito nel cuore di Parigi che, dopo l'esordio nel corso dei 2000 sulle sponde del Nintendo DS, ha maturato una certa esperienza in materia di party-games. Esperienza che, facendo colpo sull'incubatrice di Devolver Digital, ha portato la casa a progettare KarmaZoo, un atipico videogioco che vedrà luce nel corso della prossima estate.

In un mondo fatto di giochi competitivi, di battaglie reali, di pur rare esperienze cooperative votate alla mattanza di creature ostili, è sempre più difficile imbattersi in produzioni che richiedano ai giocatori di interagire fra loro in modo pacifico, senza necessariamente dover ricorrere alla violenza. Il viaggio silenzioso condiviso sulle sponde di Journey e la voglia di aiutare il prossimo che ha colorato i fondali di Death Stranding sono timide gocce in un oceano di produzioni che hanno storicamente faticato a realizzare silenziosi legami virtuali, rapporti fatti di pura e semplice voglia di collaborare.

Karma e cooperazione

Anche un atto semplice come quello di camminare nei livelli richiede il supporto di qualcuno

Al cuore, KarmaZoo è un videogioco a piattaforme in due dimensioni che adotta una struttura dei livelli procedurale, mettendo il giocatore di fronte a piccoli enigmi che richiedono la comprensione e l'attivazione di determinati marchingegni per poter proseguire. Ma c'è un grosso inghippo che rappresenta anche la caratteristica fondamentale della produzione: ogni singola interazione dev'essere forzatamente portata a termine da un minimo di due giocatori. Capita ad esempio d'imbattersi in un cancello con dinanzi un interruttore: schiacciando il pulsante si ottiene il via libera, ma una volta mosso il primo passo la porta si richiude inesorabilmente in faccia al personaggio; occorre dunque che qualcun altro attraversi il varco e si sieda sull'interruttore dal lato opposto della barricata, consentendo al resto del gruppo di proseguire in tutta sicurezza. Compiendo piccoli gesti di questo genere si ottiene Karma, la risorsa fondamentale dell'opera, una moneta a forma di cuore pronta a ricompensare ogni genere di buona azione compiuta dagli animaletti protagonisti dell'esperienza.

Come se non bastasse, i piccoli avatar non sono in grado di sopravvivere in solitudine nell'oscurità dei livelli: ciascuno di essi è circondato da una sorta di bolla che si riduce man mano che ci si trova isolati, fino a portare alla morte del personaggio. Di conseguenza, spianarsi la strada a vicenda non basta: bisogna anche guardarsi le spalle e salvarsi in caso di pericolo, tenendo sempre sott'occhio la posizione dei compagni di viaggio.

KarmaZoo è un'esperienza impossibile da affrontare in solitaria

Inizialmente, oltre a correre e saltare, l'unica azione concessa è quella di cantare al fine di interagire dalla distanza con determinati oggetti dello scenario. Allo stesso modo, anche la morte fa parte delle meccaniche: trovandosi di fronte a un abisso pieno di spuntoni, capita che qualcuno debba sacrificarsi in modo che il luogo della sua dipartita possa trasformarsi in un'adorabile lapide in grado di far proseguire il resto del gruppo.

Queste sono solo le fondamenta di KarmaZoo, perché una volta completato il tutorial e raggiunto il santuario che funge da hub di gioco l'esperienza si spalanca su un vastissimo ventaglio di opzioni. Il blob che accompagna i giocatori nel corso dei tutorial è infatti un mutaforma, e spendendo il Karma accumulato nel corso dei viaggi è possibile sbloccare una grande varietà di forme, ciascuna dotata di abilità uniche e personali. La rana, ad esempio, può utilizzare il doppio salto, la pianta può crescere e trasformarsi in una piattaforma capace di sostenere il peso del gruppo, il leone può emettere un ruggito che attiva tutti gli interruttori nell'area d'effetto, mentre il pipistrello può planare in seguito a una caduta. Il santuario è costellato di dozzine di piedistalli, ciascuno volenteroso di alzare il sipario su nuove forme e conseguentemente su nuove interazioni, evolvendo costantemente la pur semplicissima formula di gameplay.

Ogni buona azione compiuta conferisce Karma

Lo scopo dei giocatori, nel lungo periodo, è quello di accumulare Karma a suon di buone azioni e livelli completati, gonfiando il portafoglio al punto da ottenere ciascuna delle ricompense presenti nell'hub di gioco, che dal canto suo cela anche delle misteriose porte da sbloccare dietro pagamento. L'oggetto più costoso nel quale ci siamo imbattuti è lo Sherpa, praticamente una divinità che muta completamente l'approccio ai livelli, un'entità incorporea, volante e autosufficiente che può fornire indicazioni al resto dei giocatori per poi supportarli attraverso un kit di abilità estremamente versatile. Prima di trasformarsi in Sherpa, tuttavia, è necessario maturare grande esperienza accumulando un'astronomica quantità di Karma, e il modo migliore per farlo è gettarsi a capofitto nel Loop.