Epic Games Store: giochi gratis del 20 aprile 2023 disponibili, link per il download

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 20 aprile 2023 da ora sono disponibili per il download. Questa settimana riceverete in regalo Beyond Blue e Never Alone.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del data dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Never Alone e da qui quella di Beyond Blue.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 27 aprile 2023, per riscattare i giochi di questa settimana. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Never Alone è un platform con rompicapi ambientato nell'artico e caratterizzato da un'atmosfera suggestiva, ecco la nostra recensione. È stato realizzato in collaborazione con gli iñupiat, un popolo nativo dell'Alaska, e tratto da una storia della loro tradizione popolare. Accompagneremo Nuna e la Volpe in un viaggio leggendario, per trovare l'origine della bufera senza tempo che minaccia la sopravvivenza del loro mondo. Sarà possibile comandare entrambi i personaggi in modalità single player o vivere questa avventura con un altro giocatore in cooperativa.

Beyond Blue è un'avventura narrativa single player in cui esplorerete le profondità dell'oceano, nei panni dell'esploratrice e scienziata Mirai. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione. Nel gioco faremo parte di una squadra di ricerca e sfrutteremo tecnologie innovative per osservare, ascoltare e interagire con l'oceano in un modo completamente nuovo il cui obiettivo è la comprensione.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 20 aprile 2023? Fatecelo sapere nei commenti.