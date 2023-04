Epic Games Store, giochi gratis del 27 aprile 2023 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis che gli utenti della piattaforma digitale potranno scaricare a partire dal 27 aprile 2023: si tratta di Breathedge e Poker Club. Nel frattempo, è possibile effettuare il download dei giochi gratis di oggi.

Breathedge è un survival in stile roguelike ambientato nello spazio, per l'esattezza all'interno di una discarica interstellare: al comando di un eroico astronauta disperso, dovremo rivelare una cospirazione e salvare una principessa mentre cerchiamo di rimanere in vita.

Raccogliendo risorse e utilizzando semplici utensili avremo modo di creare oggetti utili al completamento della missione, riparare meccanismi danneggiati e magari anche un'intera stazione spaziale completamente funzionante e con tutti i comfort. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Breathedge.

Poker Club è invece una simulazione di poker particolarmente realistica e dettagliata, dotata addirittura di grafica in ray tracing e di una struttura molto ricca, che include oltre dieci differenti modalità torneo di Texas Hold'em, prestandosi dunque ai professionisti del gioco come pure ai novizi.

Alle prese con molteplici varianti delle regole classiche, potremo giocare online per sfidare altri utenti, unirci a un club, ottenere ricompense, sbloccare obiettivi, far crescere la squadra e, in generale, diventare degli assi del PCC Poker Tour, passando dalle partite clandestine ai grandi eventi con sontuosi montepremi in palio.