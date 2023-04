GeForce NOW: l'abbonamento Priority da 6 mesi è scontato del 40%, aggiunti altri 7 giochi

In occasione del GFN Thursday, NVIDIA ha annunciato una promozione particolarmente invitante per il servizio di cloud gaming GeForce NOW. Infatti da ora fino al 21 maggio 2023 l'abbonamento Priority da 6 mesi è disponibile scontato del 40%. Inoltre sono stati annunciati altri 7 giochi che faranno presto parte del servizio, tra cui Dead Island 2.

Nello specifico l'abbonamento Priority da sei mesi per tutta la durata della promozione costa 29,99 euro, contro i 49,99 euro standard. Questo tier garantisce di giocare fino a 1080p e 60 fps con ray tracing attivo e sessioni di gioco fino a 6 ore. Se siete interessati, potrete abbonarvi o scoprire maggiori dettagli sul servizio a questo indirizzo.

Oltre a questa promozione, oggi NVIDIA ha svelato altri sette giochi che da oggi e nei prossimi giorni saranno pienamente compatibili con GeForce NOW.

Tra questi troviamo anche Dead Island 2 (in uscita il 21 aprile), Survival: Fountain of Youth (19 aprile) e vari titoli della serie The Dark Pictures Anthology. Ecco l'elenco completo: