Pokémon Football Manager ci fa catturare i calciatori di serie A in un bizzarro misto

Pokémon Football Manager è un bizzarro progetto italiano che punta a unire, come dice il titolo, la meccanica dei Pokémon con quella di Football Manager creando un misto veramente particolare che ci porta a catturare i calciatori di Serie A come se fossero mostriciattoli tascabili.

Potete trovare maggiori informazioni e anche il link per scaricare l'app per Android a questo indirizzo sul sito ufficiale del progetto. Considerando l'importanza del brand coinvolto, non sappiamo precisamente quanto un tale cross-over sia rischioso in termini di sfruttamento delle immagini, ma intanto sembra esserci quantomeno un endorsement ufficiale da parte di alcune squadre di Serie A.

L'account Instagram dell'Udinese, per esempio, ha appena pubblicato un simpatico video tratto proprio da Pokémon Football Manager, nel quale vediamo il protagonista impegnato nella cattura di alcuni giocatori storici della squadra friulana.



Costruito con la grafica che ricorda da vicino quella dei capitoli per Game Boy della serie Pokémon, il gioco mette in scena un'esplorazione del mondo del tutto simile a quella dei capitoli classici e anche un sistema di combattimento a turni sullo stesso stile, con l'utilizzo però di giocatori iconici della Serie A attuale e passata.

Ci troviamo allora a schierare giocatori per catturarne altri e sfruttare sistemi come il "contratto a vita" per cercare di catturare qualche "creatura" particolarmente rara e potente. In attesa di capire come si evolva il progetto (e come reagiscano in quel di Kyoto), se non altro si tratta di un'iniziativa decisamente simpatica e ben costruita.