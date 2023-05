The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, allarme spoiler confermato anche su Twitch

È stato confermato l'allarme spoiler per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: nella giornata di ieri sono comparsi alcuni streaming su Twitch e Discord con il gameplay del gioco in versione completa, e si moltiplicano dunque le possibilità di imbattersi in anticipazioni indesiderate.

Insomma, è tutto vero: ci sono copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom già in circolazione, con due settimane di anticipo rispetto al lancio ufficiale, e qualcuno ne sta approfittando per macinare visualizzazioni su diverse piattaforme social.

La preoccupazione maggiore di Nintendo, al di là di qualche retailer che potrebbe aver fatto il furbo, risiede tuttavia nell'eventualità che il gioco sia stato già piratato e condiviso perché lo si possa utilizzare su PC tramite emulatore.

Naturalmente sta accadendo anche altro, ad esempio il tweet qui sopra mostra una cartuccia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom venduta su di un mercatino online americano per oltre 300 dollari.

In questi casi partono subito delle indagini interne per capire dove sia la falla e intervenire tempestivamente al fine di limitare il danno, con Nintendo che negli anni si è dimostrata particolarmente aggressiva nel colpire gli autori di leak del genere.