The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: copie sarebbero in circolazione, inizia il rischio spoiler

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi di maggio 2023 e tutti gli appassionati non vedono l'ora di lanciarsi in questa nuova versione della Hyrule di Breath of the Wild. Vorrebbero ovviamente farlo senza anticipazioni e spoiler, ma pare che anche in questo caso la situazione non sia così semplice. Secondo alcune segnalazioni, pare che stiano circolando in rete delle fotografie della Collector's Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In altre parole, alcune copie del gioco potrebbero essere già in mano a dei giocatori che potrebbero così fare degli spoiler a chi sta invece ancora aspettando.

Per il momento non abbiamo conferme definitive. Non inseriremo qui l'immagine della Collector Edition, ma segnaliamo che sta circolando su Reddit e non sembra un falso. La confezione è all'interno di una scatola di cartone e se ne vede solo un lato. La speranza è che in realtà l'immagine non provenga direttamente da un giocatore ma da un rivenditore che ha ricevuto le copie da vendere. In altre parole, si spera che nessuno stia già giocando a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Ciò detto, è sempre meglio prevenire che curare quindi in queste due settimana dal lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi suggeriamo di fare massima attenzione sui social network e nei forum, dove potrebbero arrivare spoiler senza preavviso.

Link e il suo destriero in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Se volete vedere solo contenuti ufficialmente distribuiti da Nintendo, vi lasciamo al più recente trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.