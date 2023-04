The Lara Croft Collection classificato dall'ESRB su Nintendo Switch: data di uscita in arrivo?

L'ESRB, ovvero il PEGI americano, ha classificato un nuovo videogioco: The Lara Croft Collection. Di cosa si tratta? Anche se non vengono citati in modo diretto, è alquanto chiaro che si tratti della raccolta di Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, entrambi già confermati in modo ufficiale per Switch e per ora previsti per un generico 2023. La classificazione ci fa supporre che l'uscita non sia troppo lontana.

L'ESRB scrive, in traduzione: "Si tratta di una raccolta di due giochi d'azione e avventura in cui i giocatori aiutano Lara Croft e i suoi alleati a cercare manufatti per impedire agli antichi dei di distruggere il mondo. Da una prospettiva a 3/4, i giocatori attraversano le rovine della giungla e gli antichi templi, risolvono enigmi e combattono orde di creature nemiche (ad esempio, dinosauri, scarabei giganti, demoni di pietra)."

"I giocatori usano lance, pistole, mitragliatrici e fucili per sconfiggere le forze nemiche in combattimenti frenetici. Le battaglie sono accompagnate da spari realistici, grandi esplosioni ed effetti che fanno tremare lo schermo. Alcune creature si frantumano in pezzi e/o emettono schizzi di liquido giallo quando vengono colpite. Il sangue rosso è rappresentato in pochi casi: grandi macchie che appaiono quando una creatura viene schiacciata tra rulli chiodati; una pagina di libro macchiata di gocce di sangue. Nel gioco si sente la parola "bastardo"."

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lo sviluppo di questi due giochi per Nintendo Switch è in mano a Feral Interactive Limited, che aveva annunciato i giochi nel 2021 e poi rimandati a fine 2022 per il 2023: anche la classificazione dell'ESRB segnala questo sviluppatore per la The Lara Croft Collection. Probabilmente non ci resta altro da fare se non attendere un annuncio ufficiale della data di uscita.