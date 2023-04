The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il nuovo trailer ci chiede di tuffarci nell'ignoto

Nintendo of America ha pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'attesissima esclusiva per Nintendo Switch in arrivo il 2 maggio 2023. Questo filmato è intitolato "Dive into the Unknown", ovvero "Tuffati nell'ignoto".

Il video è composto perlopiù da sequenze già presentate in altri trailer, ma non per questo è spiacevole da vedere. Si tratta di un mix di sequenze di gameplay, filmati di gioco e presentazioni cinematografiche di battaglie. È in breve un modo per comprendere qual è l'atmosfera di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in 60 secondi.

Ricordiamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il seguito di Breath of the Wild, nato originariamente come una sorta di DLC poi evolutosi in un gioco completo. Ci sono molteplici novità in questo capitolo, che proporrà sì la mappa base del precedente gioco (con le dovute modifiche) più una serie di isole fluttuanti che creeranno una seconda regione da esplorare. Per farlo dovremo però sfruttare tutta una serie di nuovi poteri, come ad esempio la possibilità di far tornare indietro nel tempo gli oggetti, perfetto per usare un pezzo di isola caduto dal cielo come ascensore, facendolo volare di nuovo verso il cielo mentre noi vi siamo sopra.

Potremo poi anche collegare specifici oggetti tra loro per realizzare dei mezzi di movimento, tramite una nuova tecnologia che permette di muoversi a terra, in acqua e in aria, se avremo le componenti necessarie e soprattutto la creatività necessaria. Inoltre, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom permette anche di fondere alcuni materiali con le nostre armi, per renderle più forti o aggiungere funzioni speciali, come un effetto di fumogeno al nostro scudo se usiamo un certo fungo. In sostanza, la creatività sarà centrale in questo gioco.

In attesa dell'uscita, vi lasciamo al nostro recentissimo provato di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.