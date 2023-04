Steam: i fan creano meme per una funzione di nuovo non inclusa nell'aggiornamento

Valve ha da poco aggiornato il proprio client, Steam. Questo update ha introdotto una serie di accorgimenti e nuove funzioni, come la richiesta e subito apprezzata possibilità di prendere appunti nei propri giochi. Al tempo stesso, però, ci sono funzioni che non sono state inserite sebbene molto richieste: una di queste è (probabilmente di nuovo) diventata un meme sul subreddit di Steam. Parliamo della possibilità di ordinare i giochi della libreria e cambiare il nome visualizzato.

Come potete vedere nel meme poco sotto, basato sulla serie animata di Spongebob, un utente si è lamentato in modo scherzoso di questa mancanza, ricevendo il supporto di oltre duemila persone tramite Mi Piace e oltre 130 commenti sul subreddit di Steam.

Il problema è che in varie situazioni, nel caso si possiedano più giochi di una saga, questi non sono in realtà in ordine cronologico di trama, in quanto appaiono di base in ordine alfabetico. L'esempio proposto è quello di Yakuza e Judment (che sono in sconto insieme a molti altri giochi di SEGA proprio in questo momento). Con Yakuza Kiwami (il numero "1") che finisce sotto il sesto capitolo. Considerando poi che la saga ora ha cambiato nome in occidente e si chiama Like a Dragon, giochi come Ishin! finiscono in cima: questo sarà un problema per i capitoli futuri.

Quello riportato è un esempio specifico, ma in linea di massima ai fan non piace avere così poco controllo sulla propria libreria. Considerando che è già possibile dividere i giochi in "Collezioni" (in pratica cartelle o liste), dispiace che Steam non permetta di dare "il colpo di grazia" al tutto e cambiare in qualche modo l'ordine dei giochi.

È possibile ovviamente definire altri metodi per ordinare la lista dei giochi di una collezione, come la data di uscita, ma anche in questo caso non sempre risolve i problemi: ad esempio la data di uscita su Steam di Yakuza Like a Dragon (che è il numero 7 della saga) è precedente alla data di uscita di Yakuza 6.

Probabilmente dovremo attendere ancora e sperare che in futuro Valve decida di dare la possibilità di ordinare liberamente dentro una collezione i propri giochi.