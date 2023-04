Steam: gli sconti di SEGA fino all'80% sono disponibili, vediamo le offerte della Golden Week

Arrivano su Steam nuove promozioni, precisamente di SEGA. La Golden Week propone fino all'80% di sconto su svariati giochi per PC. Vediamo alcune delle offerte più interessanti attualmente disponibili sulla piattaforma di Valve.

Se siete in cerca di giochi recenti, potrebbe interessarvi Sonic Frontiers, che attualmente costa 46.89€ con un 33% di sconto. A una cifra simile troviamo anche Like a Dragon Ishin!: questo remake costa ora 44.99€, ovvero -25% rispetto al prezzo regolare. Se preferite qualcosa di meno action, allora dovreste dare un'occhiata a Persona 5 Royal, che dispone della traduzione italiana e del contenuto aggiuntivo, il tutto all'interessante prezzo di 38.99€ (-35%).

Se siete fan di Yakuza, allora dovete sapere che potete acquistare la collection per soli 34.98€: si tratta di uno sconto del 75% e include Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 0, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered e Yakuza 6: The Song of Life. Avrete molto da giocare, questo è certo. Se volete anche esplorare la saga spin-off Judgement, allora dovrete investire 82.15€ per ottenere Judgement, Lost Judgement e l'espansione di Lost Judgement "I Dossier di Kaito".

Questo è il volto del vostro backlog mentre acquistate nuovi giochi su Steam

Vi segnaliamo anche che il pacchetto Meraviglie Para Bellum di Humankind è disponibile in modo gratuito fino al 10 maggio 2023.

