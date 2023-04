Genshin Impact: fan ricrea animazioni dei PG con funzioni matematiche in un calcolatore grafico

Le animazioni dei personaggi di Genshin Impact sono spesso di alta qualità, con tanti frame di movimento. Anche i fan lo sanno bene e uno di essi ha deciso di omaggiare il free to play con una creazione estremamente creativa, ma estremamente complessa. Come potete vedere nel video qui sotto, ha creato le animazioni di alcuni personaggi scrivendo funzioni matematiche in un calcolatore grafico.

Cos'è un calcolatore grafico? Si tratta di uno strumento che permette di scrivere una funzione e riceverne il corrispettivo in formato grafico. Se ad esempio x+1, otterrete una retta, se scrivere un numero enorme di funzioni, ottenete un disegno. Fatelo per ogni frame e poi mette tutti i frame uno dopo l'altro alla giusta velocità e ottenete un'animazione. Detto in questo modo sembra semplice (più o meno), ma è chiaramente qualcosa di molto complicato o, perlomeno, di dispendioso in termini di tempo.

Tra tutte le animazioni dei personaggi di Genshin Impact qui ricreate, quella di Barbara pare essere la più difficile da fare, soprattutto perché è parecchio lunga con tanti movimenti. Paimon, ad esempio, svolazza senza troppe variazioni nello stesso punto, quindi è più rapida (ma comunque non veloce da realizzare, questo è certo).

Questo video è la dimostrazione (ennesima?) che i videogiochi sono una delle tante forme d'arte che ispira altra arte. Disegnare con un calcolatore grafico non sarà la prima scelta di tutti, ma dimostra grande capacità artistica.

Se i disegni non vi interessano, vi segnaliamo che l'update 3.7 potrebbe portare una caratteristica richiesta dai fan.