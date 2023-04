Genshin Impact: l'update 3.7 potrebbe portare una caratteristica richiesta dai fan

Un leak sul prossimo update 3.7 di Genshin Impact fa pensare all'arrivo di una caratteristica piuttosto richiesta dai fan, ovvero una ruota dei gadget che dovrebbe consentire una scelta più veloce e dinamica dell'equipaggiamento da utilizzare per il protagonista.

Secondo quanto riferito da varie fonti, tale caratteristica è comparsa attraverso alcuni screenshot trapelati online attraverso un leak ma poi successivamente rimossi, cosa che potrebbe incrementare la veridicità della questione.

Si tratta di una variazione che introduce un'interfaccia radiale per la selezione immediata dei gadget da utilizzare, consentendo in questo modo un cambiamento veloce e in tempo reale dell'equipaggiamento, rispetto al metodo richiesto adesso.

In questo momento, per selezionare i gadget in Genshin Impact è infatti necessario passare attraverso il menù principale e selezionare il tab dedicato ai gadget, dunque effettuare la selezione da lì, con un sistema sicuramente più lento e macchinoso. Le immagini trapelate riguardavano la versione PC, in attesa di capire se la variazione sia destinata a riguardare anche le altre.

Per il resto, ricordiamo che l'update 3.6 è disponibile da un paio di settimane per Genshin Impact.