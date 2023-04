Genshin Impact: Update 3.6 disponibile con tante novità e 600 Primogems gratis

MiHoYo ha pubblicato l'atteso Update 3.6 di Genshin Impact, un sostanzioso aggiornamento che porta parecchie novità per il celebre action RPG e anche le tradizionali 600 Primogems gratis per tutti i giocatori, per festeggiare l'occasione.

Come da programma, l'aggiornamento è stato reso disponibile questa mattina presto. Tra le aggiunte di maggior rilievo ricordiamo l'arrivo di due nuove aree esplorabili nel gioco all'interno della regione di Sumeru: Gavireh Lajavard e Realm of Farakhkert, collegate a un'antica civiltà poco nota, che costituiscono zone completamente inedite da scoprire nelle nuove avventure. Con queste, arrivano anche nuove ambientazioni per la pesca e Radiant Spincrystal da scoprire.

L'altra aggiunta di rilievo è costituita dall'arrivo di nuovi personaggi, in particolare Baizhu (Dendro): un combattente a 5 stelle armato di Catalyst e gestore della Bubu Pharmacy, sempre in compagnia del serpente bianco chiamato Changsheng. Si tratta di un personaggio particolarmente esperto di medicina, ma in grado anche di combattere grazie anche alla sua abilità elementale "Universal Diagnosi" e all'Elemental Burst "Holistic Revivification".

L'altro personaggio è Kaveh (Dendro) a 4 stelle, armato di Claymore e famoso architetto di Sumeru che tuttavia passa buona parte del tempo in avventure e combattimenti. La sua abilità elementale è "Artistic Ingenuity", mentre l'Elemental Burst è "Painted Dome".

I nuovi domini sbloccatili sono:

Domain of Blessing: Molten Iron Fortress (Rank 22 o superiore)

Domain: Somalata Inland Sea (Rank 40 o superiore)

Domain: Purification Spring (Rank 40 o superiore)

Tra i nuovi equipaggiamenti troviamo l'arma Jadefall's Splendor (Catalyst a 5 stelle) e i nuovi artefatti Nymph's Dream (4 e 5 stelle) e Vourukasha's Glow (4 e 5 stelle).

Per quanto riguarda le quest, si aggiungono nuove missioni della storia con Nahida's Story Quest - Sapientia Oromasdis Chapter: Act II "Homecoming", per chi ha raggiunto l'Adventure Rank 40, dopo l'Archon Quest Chapter 3, Atto V, oltre a Baizhu's Story Quest - Lagenaria Chapter: Act I "The Heart of Healing", che sarà disponibile a partire dal 2 maggio. A questi si aggiunge anche l'Hangout Event Layla - Act I "Ever Silent Stars" e altre quest sparse nel mondo ("Khvarena of Good and Evil," "An Artist Adrift," "Pale Fire," "Monumental Study," "Lightcall Resonance" e altre).