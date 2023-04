Resident Evil 4: il cosplay di Ada Wong di Xenon_ne non lascia scampo

Resident Evil 4 Remake ha già raccolto grandissimi consensi da parte di tutti, diventando subito uno dei giochi migliori del periodo nonché probabile candidato a gioco dell'anno e l'arrivo di diverse iniziative a tema come questo cosplay di Ada Wong da parte di Xenon_ne è una sorta di cartina di tornasole del successo del gioco.

Nonostante sia a tutti gli effetti un personaggio secondario, Ada è entrata stabilmente nell'immaginario di Resident Evil, ricavandosi un posto molto importante nella mitologia del survival horror Capcom e nel fandom in generale, grazie alla sua figura enigmatica di agente speciale, unita all'aspetto indubbiamente piacevole della ragazza.

La sexy agente segreta è dunque facilmente diventata uno dei soggetti preferiti delle cosplayer, come dimostra anche questo caso di Xenon_ne, la quale ha raggiunto un risultato davvero notevole seguendo il suo tipico stile che risulta, in questo caso, anche decisamente fedele all'originale.

Il costume utilizzato è qui quello da "missione" con cui compare in Resident Evil 4, riprodotto alla perfezione, con taglio di capelli perfettamente in linea con quello del personaggio visto anche nel recente remake, a sua volta evoluto dal modello aggiornato comparso già in Resident Evil 2.

