Sony, nuovo State of Play dedicato a Final Fantasy 16 con 20 minuti di gameplay

Sony ha annunciato un nuovo State of Play completamente dedicato a Final Fantasy 16: nel corso dell'evento potremo assistere a 20 minuti di gameplay tratti dall'ultimo capitolo della celebre serie Square Enix, in arrivo il 22 giugno in esclusiva su PS5.

L'appuntamento con lo streaming è fissato a giovedì 13 aprile, alle 23.00 ora italiana, e a quanto pare non verrà dato spazio ad altre produzioni che non siano appunto Final Fantasy 16: per eventuali annunci relativi alle altre esclusive Sony bisognerà attendere.

Nel frattempo si rincorrono le voci su di un possibile PlayStation Showcase prima del Summer Game Fest, idealmente collocato nel periodo in cui si è sempre tenuta la conferenza Sony, che un tempo si svolgeva nella cornice dell'E3.

Tornando al gioco protagonista dello State of Play, avete letto il nostro speciale con tutte le informazioni su Final Fantasy 16 dal PAX East?