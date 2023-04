PlayStation Showcase: il grosso evento su PS5 sarà prima della Summer Game Fest, per Grubb

Il prossimo PlayStation Showcase, ovvero il grosso evento di presentazione destinato a fare luce sui maggiori giochi e novità in arrivo su PS5, potrebbe essere collocato prima della Summer Game Fest, ovvero prima dell'8 giugno 2023, almeno secondo quanto riferito da Jeff Grubb, noto giornalista/insider di VentureBeat.

Trattandosi oggi del primo aprile 2023, qualsiasi notizia di un certo rilievo va attentamente soppesata pensando che possa trattarsi di un pesce d'aprile, ma Jeff Grubb non segue più di tanto questi schemi e potrebbe benissimo aver scelto questa data senza alcuna volontà di fare uno scherzo, riferendo il possibile periodo in cui avverrà il prossimo PlayStation Showcase.



Considerando che sono due anni che Sony non trasmette una presentazione di grosso calibro su PlayStation, essendosi limitata finora a State of Play di varie dimensioni, le aspettative per questo evento sono enormi, specialmente per quanto riguarda le produzioni first party di cui sappiamo veramente poco, al di là di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.

In un tweet delle ore scorse, Grubb ha messo insieme un calendario dei prossimi eventi previsti secondo le sue informazioni e quelle rese ormai ufficiali, come l'evento Xbox and Bethesda Showcase che sappiamo già fissato per l'11 giugno, in corrispondenza con una presentazione interamente dedicata a Starfield.

La Summer Game Fest è fissata per l'8 giugno, almeno per quanto riguarda l'evento di presentazione principale, dunque il PlayStation Showcase, che secondo quanto riferito da Grubb sarà un evento molto grande e destinato a stabilire la roadmap della "fase 2" di PS5, dovrà avvenire prima di tale data.