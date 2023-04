People Can Fly: l'editore di PUBG ha acquisito il 10% della compagnia

People Can Fly è ora in parte anche di Krafton. L'editore di PUBG ha infatti acquisito il 10% della software house di Outriders per 32 milioni di dollari. L'affare porterà soldi freschi nelle casse della compagnia, per proseguire nei suoi progetti.

L'annuncio dell'affare è stato dato il 29 marzo 2023. L'editore coreano acquisirà il 60% delle nuove azioni serie F a 40,2 PLN (Zloty Polacco) per azione. A inizio settimana People Can Fly aveva annunciato l'emissione di 5,85 milioni di nuove azioni serie F in un'offerta pubblica secondaria (SPO), atta a finanziare lo sviluppo di diversi giochi. Krafton ha acquistato 3,51 milioni di azioni per circa 141 milioni di PLN (32,8 milioni di dollari o 30.046.056,60€ al cambio attuale), ossia il 10% della compagnia.

L'accordo con Krafton prevede che se nei prossimi dieci anni People Can Fly decidesse di pubblicare due dei suoi giochi, nomi in codice Project Victoria e Project Bifrost, con un editore invece che in forma indipendente, Krafton avrebbe il diritto di contrattare per primo un accordo di pubblicazione.

Il recente SPO dovrebbe fornire a People Can Fly le risorse necessarie a far crescere il team di sviluppo e diventare un editore indipendente, autopubblicandosi.

Attualmente gli sviluppatori polacchi hanno quattro giochi AAA in preproduzione, che dovrebbero essere lanciati tra il 2025 e il 2026. I due mancanti oltre a quelli citati si chiamano in codice Project Dagger e Project Gemini. Il secondo dei due sarà pubblicato da Square Enix nel 2026. In realtà c'è anche un quinto progetto, Project Thunder, pensato per visori VR e sviluppato dalla sussidiaria Incuvo.