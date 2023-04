Cities: VR - Enhanced Edition, la recensione del city builder per PlayStation VR 2

Ci siamo approcciati a Cities: VR - Enhanced Edition con questo dubbio ben scolpito in testa ed in questa recensione , tra i molti altri, cercheremo di fare chiarezza anche su questo punto.

Per spiegarci meglio, prendiamo un caso limite, ovvero The Elder Scrolls V: Skyrim VR. Nessuno mette in dubbio la qualità di fondo della produzione, né gli innegabili benefici apportati, in termini di senso di immersione, dal giocare al capolavoro di Bethesda in primissima persona. Eppure, in quanti si sono realmente goduti tutta la storia principale, dall'inizio alla fine, con il visore addosso? Servono avventure ricamate appositamente, che non appesantiscano troppo l'esperienza, che sappiano proporre il ritmo più adatto e anche il giusto carico emotivo ed estetizzante, sempre ben tarato alle specificità della realtà virtuale.

Non è difficile incappare nell'errore di ritenere ogni genere, ogni gioco che potremmo definire classico, facilmente adattabile alla realtà virtuale . L'esperienza di questi anni ci ha ovviamente dimostrato il contrario, mostrandoci empiricamente come solo pochi prodotti, per lo più pensati appositamente attorno a questa tecnologia, incontrino fortuna ed apprezzamento di critica e pubblico.

Classico nella sostanza

La grafica non è certo il punto forte di Cities: VR - Enhanced Edition

Cities: VR - Enhanced Edition, un po' come il titolo lascia presupporre, è la versione riveduta e corretta dello stesso gioco già apprezzato circa un anno fa su Meta Quest 2. Si tratta, come anticipato, di un city builder piuttosto classico, in cui l'obiettivo principale è garantire felicità e benessere degli abitanti che progressivamente popoleranno la metropoli che andrete a costruire a partire dalle mappe, nove in tutto, messe a disposizione.

Semplice da spiegare, complesso da realizzare, come vuole la tradizione di giochi di questo genere. Inizialmente vuoto, dovrete riempire lo scenario di edifici, fabbriche, strutture necessarie al corretto funzionamento di una città. Dovrete preoccuparvi della rete fognaria, dell'energia elettrica, di far sì che non si creino zone ad alto rischio incendio o criminalità.

Ovviamente, non si tratta solo di fornire quanto serve affinché il tutto sia semplicemente sostenibile. Fondamentale avere un occhio di riguardo nei confronti dei bisogni e delle necessità dei cittadini. Un quartiere residenziale deve essere distante dal polo industriale. Senza luoghi di svago, è difficile che la felicità degli abitanti decolli. Tutt'altro che secondario favorire l'istruzione, permettere di accedere facilmente alle strutture governative, far sì che anche il servizio pubblico di trasporti sia efficiente.



La HUD di Cities: VR - Enhanced Editionè relativamente chiara, alcuni menù infatti sono difficili da leggere

Le variabili sono tantissime, soprattutto considerando il budget. È pur vero che selezionando la relativa modalità ci si può godere il puro e semplice piacere dell'edificazione senza limiti, ma giocando senza scorciatoie dovrete anche considerare tasse, introiti, spese.

Per farla breve, dovrete costantemente considerare molteplici fattori e non è affatto un caso che i menù abbondano. Da questo punto di vista, Cities: VR - Enhanced Edition non ha nulla da invidiare ad altri giochi simili, dal momento che saprà impegnarvi e non poco, soprattutto quando la metropoli raggiungerà una certa dimensione e le problematiche a cui prestare un occhio di riguardo si moltiplicano esponenzialmente. Qualunque sia la vostra preferenza, cioè se prediligere l'ambito economico o quello sociale, solo per fare due esempi, anche a partita già avviata da tempo, non è raro dover riconsiderare le proprie scelte ed essere costretti a spendere tempo e risorse per una pesante ristrutturazione di interi quartieri.



Difficile riuscire subito al primo colpo. Con Cities: VR - Enhanced Edition dovrete fare alcuni tentativi, prima di dare vita ad una città veramente funzionale

Le possibilità, in questo senso, sono davvero tantissime, segno di un gameplay profondo, figlio di meccaniche ben concatenate tra loro e di una lunga serie di strutture edificabili. Anche per questo motivo è impossibile non biasimare gli sviluppatori per non aver inserito una campagna che infondesse un minimo di progressione al tutto. C'è un breve tutorial, utile per apprendere e comprendere i fondamenti del gioco, ma il resto è a completa discrezione del videogiocatore che dovrà trovare in autonomia obiettivi e motivazioni per andare avanti.