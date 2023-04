Street Fighter 6: Hori ha annunciato il fighting stick ufficiale per PS4 e PS5

Hori ha annunciato un fighting stick con licenza ufficiale di Street Fighter 6 per PS4 e PS5. Costerà 229,99 dollari e, oltre che sulle console di Sony, sarà utilizzabile anche su PC. Purtroppo non è stata annunciata la compatibilità con Xbox.

Chiamato Fighting Stick α, la periferica avrà licenza ufficiale Capcom e PlayStation. Lo chassis potrà essere aperto per personalizzarlo e ripararlo. Monterà un joystick e dei pulsanti ad alta velocità HAYABUSA di Hori. Inoltre avrà un touchpad, delle funzioni per i tornei, un cavo di dieci piedi (3,048 metri) e controlli audio e per il microfono sulla plancia di gioco.

I giocatori potranno creare e salvare fino a quattro profili personalizzati usando l'applicazione di accompagnamento e potranno passare da un profilo all'altro con la pressione dei tasti funzione. Hori fornirà anche il link al download di diciotto immagini del roster iniziale di Street Fighter 6, in modo che i giocatori possano cambiare come vogliono l'artwork dello chassis.

Il fighting stick ufficiale di Street Fighter 6

Le caratteristiche ufficiali parlano di una periferica pensata per i tornei, come facilmente capibile dal prezzo e dalle caratteristiche dell'hardware.

Il Fighting Stick α non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non può essere prenotato. Per aggiornamenti, seguite il sito ufficiale.