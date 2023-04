Giochi in uscita ad aprile 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Che altro? Il curioso Meet Your Maker entra dal giorno di lancio nel catalogo di PlayStation Plus, arriva finalmente lo strategico Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp per Nintendo Switch e poi naturalmente Minecraft Legends, l'action strategico di stampo fantasy ambientato nel mondo del campione di incassi di Mojang.

Ghostwire: Tokyo fa il proprio debutto questo mese su Xbox, terminata l'esclusiva PlayStation, e per rimanere su tematiche horror assisteremo anche all'uscita di Dead Island 2, l'action survival in prima persona ambientato in una città letteralmente assediata dagli zombie. Non vi basta? Ci sono anche le atmosfere lovecraftiane di Sherlock Holmes The Awakened.

Quali sono i giochi in arrivo ad aprile 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch ? Anche stavolta la lista è discretamente corposa, ma non c'è dubbio che il pezzo forte sia rappresentato dall'atteso Star Wars Jedi: Fallen Order, la nuova avventura di Cal Kestis che proverà a offrirci un'esperienza ancora più avvincente e spettacolare rispetto al primo capitolo.

Meet Your Maker

Meet Your Maker, il nostro personaggio si avvia verso una fortezza da espugnare

In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 4 aprile

Disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus fin dal day one, Meet Your Maker è il nuovo titolo di Behaviour, il team autore del celebre horror asimmetrico Dead by Daylight, ma in questo caso l'esperienza ruota attorno a meccaniche molto diverse. Il nostro compito nel gioco sarà infatti quello di costruire una base e impostarne i sistemi di sicurezza per impedire a chiunque di saccheggiarla.

Espletato questo compito, tuttavia, dovremo controllare un personaggio e provare ad accedere agli insediamenti creati da altri utenti, ricorrendo ai riflessi e alla precisione per evitare le trappole che troveremo ad attenderci nel tentativo di estrarre il materiale genetico custodito al centro della struttura. Un'idea interessante, ma come sarà stata messa in pratica?