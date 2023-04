Steam: Electronic Arts ha lanciato i suoi saldi, con tante offerte per tutti

Electronic Arts ha lanciato i suoi saldi su Steam, con tutti i suoi giochi in offerta, con sconti fino al 85% del prezzo standard. Le offerte saranno attive fino al 13 aprile 2023, quindi avete tempo per fare le vostre scelte.

Pagina dei saldi di Electronic Arts su Steam

Tra i giochi in offerta sono stati messi in vetrina FIFA 23, venduto a soli 20,99€ invece di 69,99€ (-70%), It Takes Two, venduto a 19,99€ invece di 39,99€ (-50%), Mass Effect Legendary Edition, venduto a 17,99€ invece di 59,99€ (-70%), F1 22, venduto a 9,59€ invece di 59,99€ (-85%), Battlefield V Definitive Edition, venduto a 12,49€ invece di 49,99€ (-75) e Madden NFL 23, venduto a 17,99€ invece di 59,99€ (-50%).

Tra le altre offerte, vi segnaliamo Titanfall 2, acquistabile per soli 4,49€ invece di 29,99€ (-85%), GRID Legends, acquistabile per 11,99€ invece di 59,99€ (-80%), Burnout Paradise Remastered, acquistabile per 4,99€ invece di 19,99€ (-75%) e Alice: Madness Returns, acquistabile per 3,99€ invece di 19,99€ (-80%).

Insomma, le offerte sono davvero tante e troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro tra i molti giochi pubblicati dall'editore americano.