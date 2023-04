SpaceVenture, Ken e Roberta Williams finanzieranno il progetto degli autori di Space Quest

Ken e Roberta Williams finanzieranno SpaceVenture, il nuovo progetto di Two Guys From Andromeda, gli autori della serie Space Quest di Sierra Online. Si tratta praticamente di una specie di reunion, considerando che i due furono i fondatori di Sierra.

SpaceVenture è in sviluppo da ormai dieci anni circa, dopo aver raccolto dei fondi tramite una campagna Kickstarter di successo (539.767 dollari da 10.809 sostenitori). Gli autori, purtroppo, hanno finito i soldi e, dovendo fare altri lavori per vivere, hanno rallentato la realizzazione del gioco.

Ora hanno annunciato tramite Kickstarter che a febbraio sono stati contattati da Ken Williams per una collaborazione, che darà un futuro a SpaceVenture. Quantomeno ne dovrebbe accelerare lo sviluppo.

La collaborazione con i Williams, infatti, dovrebbe permettere l'assunzione di alcuni sviluppatori a tempo pieno per lavorare sul gioco, grazie all'iniezione di fondi freschi, che consentiranno anche l'aggiornamento dell'engine all'ultima versione di Unity.

I soldi saranno inoltre usati per pagare degli esperti di QA, così da rifinirlo meglio, e per garantirne l'arrivo su tutte le piattaforme promesse: Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Saranno aumentate anche le lingue supportate e sarà fatto del marketing vero e proprio, per aumentare la consapevolezza sul gioco.

Naturalmente i ricavi saranno divisi con Cygnus Entertainment, la nuova compagnia dei Williams. I primi, comunque, saranno usati per dare ai baker i premi promessi durante la campagna.

Ken e Roberta Williams, di loro, hanno recentemente lanciato Colossal Cave, un rifacimento in 3D di una delle prime avventure narrative testuali. Sono due figure storiche dell'industria dei videogiochi, sia a livello di pubblicazioni, sia a livello autoriale.