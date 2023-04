Starfield: spiegato perché non dovrebbe esserci il volo atmosferico

Starfield avrà il volo atmosferico? Secondo l'utente u/DoradoPulido2 assolutamente no. Si potrà volare nello spazio, ma secondo lui l'atterraggio sui pianeti sarà gestito in modo automatico, come dimostrerebbe quanto visto nei video di gameplay finora.

Fin qui siamo di fronte a una teoria da fan, ma u/DoradoPulido2 non si è limitato a dire la sua in modo astratto, producendo invece un vero e proprio piccolo studio in merito, partendo dal gioco stesso (ossia dai filmati del gioco). Il risultato è davvero convincente.

Per lui le astronavi si piloteranno manualmente solo nello spazio dei sistemi stellari, dove si potrà combattere con altre astronavi, abbordare navi e stazioni e interagire con campi di asteroidi e altri corpi celesti. Naturalmente si potrà anche volare verso i pianeti ma, al momento dell'atterraggio, partirà un caricamento e tutto diventerà automatico.

Il nostro ha anche provato a spiegare nel dettaglio come funzionerà il sistema. Per prima cosa si selezionerà una sistema stellare sulla mappa della galassia, nei limiti della potenza di salto dell'astronave selezionata. Quindi sarà visualizzato nel dettaglio l'intero sistema stellare, dove si potrà selezionare un pianeta, che sarà mostrato a sua volta in dettaglio. Selezionata la destinazione partirà una sequenza filmata di atterraggio, che fungerà anche da schermata di caricamento. Quindi si potrà interagire con l'astronave a terra, usarne gli strumenti ed esplorare la porzione del pianeta riprodotta a piedi. Tornando all'astronave e decollando partirà una nuova sequenza filmata / di caricamento che riporterà l'astronave in orbita.

Che aggiungere all'ottima ricostruzione? Che speriamo di saperne di più allo showcase di Starfield dell'11 giugno.