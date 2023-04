Dark and Darker, sviluppatori cercando fondi su GoFundMe per la battaglia legale con Nexon

Gli sviluppatori di Dark and Darker, Ironmace, hanno prima lanciato e poi rimosso una campagna GoFundMe per finanziare la battaglia legale che li oppone a Nexon. A quanto pare l'apertura della raccolta fondi è stata prematura, ma in poche ore sono riusciti a racimolare più di 46.000 dollari.

Come saprete Ironmace è formata da alcuni fuoriusciti da Nexon, che per il loro primo gioco hanno recuperato un'idea cui stavano lavorando prima di diventare indipendenti, il progetto "P3". Da specificare che il progetto originale è stato cancellato da Nexon e che gli sviluppatori affermano di aver recuperato solo l'idea, sviluppando l'intero Dark and Darker da zero.

Nexon di suo afferma invece che Ironmace abbia rubato codice e concept di sua proprietà e ha deciso di portare gli sviluppatori in tribunale, facendogli rimuovere il gioco da Steam. Inoltre la polizia sudcoreana è entrata negli uffici di Ironmace prendendo l'attrezzatura in cerca di prove. Ironmace di suo ha già risposto con un documento che confermerebbe la bontà delle sue affermazioni.

La situazione però è critica per lo studio di sviluppo, che rischia una battaglia legale lunga e costosa, come spiegato da Luci, l'amministratore del suo canale Discord. Nel suo post Luci ha pubblicato un link alla campagna GoFundMe, che dovrebbe servire a finanziare le spese legali e a proseguire lo sviluppo di Dark and Darker.

Al momento di scrivere questa notizia, la campagna è stata disattivata e il post è stato rimosso, perché pubblicato senza l'autorizzazione di Ironmace. Nel testo si poteva leggere: "Non siamo un grosso studio e non abbiamo fondi infiniti come Nexon. La verità è che il loro obiettivo è di prosciugarci con le spese legali. Internamente noi lo sappiamo, loro lo sanno, gli avvocati lo sanno."

Nonostante la rimozione, la campagna è stata confermata come legittima dagli sviluppatori stessi, per voce dell'amministratore del canale Discord Graysun. Semplicemente Luci avrebbe anticipato troppo i tempi, preso come sarebbe dalla situazione. Presto la campagna dovrebbe tornare online, con tutti i dettagli su come sarà gestita.