ARK: The Animated Series è in post-produzione, il lancio non è lontano

Studio Wildcard oggi ha offerto anche un aggiornamento sullo stato dei lavori di ARK: The Animated Series, svelando che la prima stagione, composta da 14 episodi, è entrata nella fase di post-produzione, dunque il debutto sul piccolo schermo non sembrerebbe essere lontano.

L'annuncio è arrivato oggi, assieme al rinvio di ARK 2 e il reveal di ARK: Survival Ascended, una remaster per piattaforme di nuova generazione del gioco originale. In particolare la post-produzione è l'ultima fase che precede la messa in onda, dove avviene il montaggio, l'aggiunta di effetti visivi e sonori e così via.

Studio Wildcard ha aggiunto di essere "felice del risultato, è un'epica lettera d'amore melodrammatica ai dinosauri, fantasy / sci-fi e ovviamente allo stesso ARK". Maggiori dettagli in merito verranno svelati nei prossimi mesi, con il lancio che avverrà dunque entro la fine del 2023.

ARK: The Animated Series ha come protagonista la paleontologa del 21° secolo Helena Walker, che dopo essere morta resuscita in una misteriosa terra primordiale. Qui deve imparare a sopravvivere e trovare nuovi alleati, o morire nuovamente per mano di spietati signori della guerra, il tutto mentre cerca di scoprire la vera natura di questo strano nuovo mondo.

Vin Diesel è il produttore esecutivo della serie, mentre tra i doppiatori troviamo anche Gerard Butler (300), Russell Crowe (Il Gladiatore), David Tennant (Doctor Who) e anche Monica Bellucci, che sarà la voce di Cassia Virila, una nobildonna romana dal carattere forte vissuta durante l'Impero di Augusto. Ecco il trailer della stagione 1 e il cast completo di ARK: The Animated Series.