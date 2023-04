Wild Hearts: un trailer svela le novità dell'update 1.6 "I Fiori della Morte" e il Murakumo

EA e Omega Force hanno pubblicato un nuovo trailer che svela le novità in arrivo con l'update 1.6 di Wild Hearts, intitolato "I Fiori della Morte". Sarà disponibile a partire dal 6 aprile 2023 e tra le altre cose introdurrà il nuovo kemono Murakumo.

Come possiamo vedere nel filmato, il Murakumo è un mostro con le fattezze di una volpe bianca gigante, che usa petali di ciliegio per attaccare i cacciatori come se fossero delle lame.

Per contrastarlo i giocatori potranno fare affidamento su un nuovo dispositivo karakuri, la Trottola, che funziona proprio come immaginate: una volta lanciata si schianterà contro gli avversari infliggendo danni e bloccando alcuni attacchi speciali. Inoltre, la sua potenza aumenta se rimbalza su muri e altri ostacoli prima di centrare il bersaglio.

"Un tempo, la vista dei fiori di ciliegio ispirava gioia e stupore.Oggi incute timore negli abitanti di Azuma.", recita la sinossi dell'update 1.6 di Wild Hearts. " Il Murakumo ha appena varcato i confini della regione, e solo i cacciatori più abili possono sperare di sconfiggere questo splendido spirito del sakura. Inoltre, l'arrivo del kemono sembra aver risvegliato un nuovo potente karakuri: la trottola. Usare con maestria questo nuovo congegno potrebbe fare la differenza tra una schiacciante vittoria e una rovinosa sconfitta."

Oltre alle novità sopraelencate, l'aggiornamento introdurrà la meccanica del "limit breaking" che permette di potenziare ulteriormente armi e armature usando i Core orbs. Non mancano poi nuove quest speciali e fix per problemi più e meno noti.