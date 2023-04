House Party: la cosplayer Liz Katz sarà la nuova ospite

Eek! Games ha svelato l'identità della nuova ospite di House Party, che sarà aggiunta al gioco tramite DLC: la cosplayer Liz Katz, una delle più famose al mondo, nonché tra le più sexy, secondo le riviste Playboy e For Him.

Liz Katz nel gioco interpreterà i panni di una detective, come visibile nel filmato di presentazione che abbiamo riportato qui di seguito, che svela anche alcune delle caratteristiche del DLC.

Liz Katz iniziò la sua carriera di cosplayer professionista nel 2012, dopo aver vinto il premio dato da IGN per il miglior cosplay al WonderCon 2012. Non è la prima volta che collabora a un videogioco, visto che sua è la voce di Bloodshine in Borderlands 3. Inoltre è una grande fan dei videogiochi, House Party compreso, naturalmente, che scoprì nel 2020.

Il titolo completo del DLC che l'avrà come protagonista è House Party - Detective Liz Katz in a Gritty Kitty Murder Mystery, in cui dovrà occuparsi di risolvere un caso di omicidio.

Il DLC comprenderà nuove scelte, nuove sequenze filmate, nuovi contenuti narrativi, tanti dialoghi, animazioni e opportunità. Saranno aggiunti anche degli obiettivi e si potrà stare in compagnia di Liz Katz per tutto il tempo, arrivando fino alla fornicazione. Quindi Eek! Games non ha ripetuto quanto fatto con il DLC di Doja Cat, che fu criticato per la mancanza di scene intime.

House Party - Detective Liz Katz in a Gritty Kitty Murder Mystery sarà disponibile a partire da questa estate.