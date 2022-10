House Party: Doja Cat disponibile, utenti si lamentano di non poterla spogliare e farle fare sesso

Eek! Games ha lanciato il DLC di Doja Cat per House Party, annunciato ormai diversi mesi fa. Gli utenti però si stanno lamentando del fatto che non sia possibile in alcun modo spogliare l'artista e, soprattutto, che non è possibile farle fare sesso durante il gameplay.

In realtà era abbastanza prevedibile che la star non avrebbe permesso di usare il suo modello per scene esplicite, ma chi ha pagato 9,99€ per averla in gioco evidentemente credeva il contrario, tanto che il DLC sta subendo il classico bombardamento di recensioni negative su Steam, tutte motivate più o meno allo stesso modo. Alcuni arrivano addirittura a parlare di truffa, tanto sono rimasti delusi.

Per inciso, Doja Cat non si si può spogliare né durante il gameplay, né utilizzando la console di gioco (che funziona con tutti gli altri personaggi). A riassumere l'atmosfera generale, prendiamo un commento negativo tra i tanti, dell'utente Steam Oke:

"Niente sesso, niente baci, niente, non vale nulla. Vi prego, fatemi fare sesso con Doja Cat, mi aspettavo quantomeno qualcosa per 9€ :("

Anche l'utente SAUL_GOODMAN ha qualcosa da dire in merito: "Voglio dire che questo è un gioco pornografico e che non si può entrare in intimità con lei in un gioco pornografico, quindi non ha senso averla aggiunta se non ci sono momenti intimi. Sono più che certo che tutti quanti hanno pensato le mie stesse cose quando hanno visto questo DLC, ossia che ci sarebbero stati momenti intimi con Doja Cat, ma no."