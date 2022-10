God of War Serie TV: 5 attori perfetti per Kratos

Il 2022 è un anno decisamente rovente per il dio della guerra. God of War Ragnarok è ormai in dirittura d'arrivo, ma non va dimenticato che Sony ha in serbo un altro regalo per i fan: una serie TV live-action, realizzata da Amazon Prime Video in collaborazione con Playstation Productions e Sony Pictures Television. Dall'annuncio arrivato in primavera non abbiamo saputo nulla di nuovo, ma inevitabilmente il toto-Kratos è già partito. Chi potrebbe essere l'interprete adatto a vestire le scarne vesti del nostro spartano preferito? Il nome di Dave Bautista è già rimbalzato sul web qualche mese fa, con l'ex wrestler che si era detto tutt'altro che contrario all'idea. Ma a parte lui ecco altri 5 attori perfetti per Kratos nella serie TV di God of War.

Gerard Butler Gerard Butler ha già vestito i panni di uno spartano in 300 La mascella squadrata e il ghigno granitico di Gerard Butler potrebbero davvero darci grosse soddisfazioni se agghindati con l'iconica barba puntuta di Kratos. L'attore britannico celebre per la trilogia di Attacco al Potere e, permetteteci di citarlo, per il dimenticabilissimo Quello che so sull'amore di Gabriele Muccino, ha già socializzato con l'ambiente spartano grazie a 300, elemento che potrebbe giocare allo stesso tempo a favore e a sfavore del suo ingaggio. Se il suo Leonida condivide infatti con Kratos il carattere irascibile e il formicolio alle mani avvertito durante una discussione, è innegabile che il personaggio potrebbe quasi apparire come una sorta di doppione nella carriera dell'interprete di Giustizia Privata. Abbiamo già ammirato Butler nelle vesti di uno spartano intrattabile e, sotto questo punto di vista, il risultato è garantito, ma, proprio per questo, siamo sicuri che sia la scelta migliore?

Tom Hardy Tom Hardy è uno degli attori più camaleontici in assoluto quando si tratta di lavorare sul proprio corpo Tra gli attori di calibro internazionale che fanno del trasformismo fisico il proprio cavallo di battaglia, Tom Hardy è sicuramente uno di quelli che è impossibile ignorare. Le metamorfosi muscolari mostrate in pellicole come Il cavaliere oscuro - Il Ritorno e Warrior dimostrano come l'attore londinese si trovi più che a suo agio in ruoli caratterizzati da una spiccata fisicità. Stiamo parlando di un performer poliedrico che spazia da personaggi scaltri ed eleganti come in Inception a interpretazioni viscerali e ruvide come nel caso del suo John Fitzgerald in Revenant, e che fa della varietà recitativa il fil rouge della sua carriera. Vederlo sfoggiare i bicipiti e il mitico tatuaggio rosso di Kratos potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta. Per lui e per noi ovviamente.

Jason Momoa Jason Momoa accetterebbe di rasarsi a zero per interpretare Kratos? Muscoli, mole, sguardo di chi sta per fare una strage da un momento all'altro... se accetta anche di rapare a zero la sua chioma, Jason Momoa potrebbe avere tutte le caratteristiche al posto giusto per rivendicare le Lame del Caos. Tra figure come Aquaman, Conan il barbaro e Khal Drogo, il curriculum dell'attore originario di Honolulu comunica un grande accento sull'utilizzo del fisico come mezzo interpretativo, fattore che giocoforza lo accosta al Fantasma di Sparta in modo evidente. Tuttavia, l'asso nella manica di Momoa è rappresentato da quella costante espressione dura e da quel piglio tetro tipico anche di Kratos: lo sguardo di qualcuno che non sai se sta pensando a chi schierare nella prossima giornata di Fantacalcio o all'ipotesi di disintegrare la stanza in cui si trova.

Karl Urban Come vedreste Karl Urban nelle vesti di Kratos? Un altro interprete che sembra non riuscire mai a rinunciare alla sua aria perennemente incazzosa è senza dubbio Karl Urban. L'attore nato e cresciuto in Nuova Zelanda e salito alla ribalta internazionale per aver prestato il volto a Eomer ne Il Signore degli Anelli, potrebbe essere tutt'altro che fuori posto negli abiti di Kratos; un'ipotesi, questa, che merita di essere presa in considerazione alla luce del grande successo riscosso dal personaggio che lo ha definitivamente consacrato: William Butcher in The Boys. Il capo della sgangherata banda di cacciatori di supereroi è infatti una figura spicciativa, abituata a risolvere le cose con le cattive e poi a fare domande, e che per certi versi ricorda quel Kratos greco che prima picchia a sangue e poi (forse) due parole te le rivolge. Le physique du rôle, insomma, non gli manca, e l'atteggiamento da eroe incavolato col mondo, neanche. Vi sembra poco? A noi sembra già moltissimo.