God of War Ragnarok: Jetpack continua a collaborare con Santa Monica, versione PC in sviluppo?

Probabilmente la versione PC di God of War Ragnarok è già in sviluppo. A farlo capire è il fatto che Jetpack Interactive sta ancora collaborando con Sony Santa Monica alla serie God of War, lo studio che sta ultimando il gioco, che sarà lanciato a breve su PS4 e PS5.

Jetpack Interactive è infatti lo sviluppatore che ha collaborato alla realizzazione della versione PC di God of War, uscito a gennaio 2022 su PC. Vista la qualità del port, davvero ottima, è probabile che Sony abbia scelto di affidargli anche il port del seguito, cosa che non stupirebbe affatto.

Sul profilo LinkedIn di Jetpack Interactive si può infatti leggere che sta proseguendo i lavori sul franchise God of War. Stando alle informazioni note, il team sta aiutando Santa Monica su God of War Ragnarok, ma non è chiaro in che termini. Considerando che stiamo parlando di uno studio specializzato in port, il sospetto di una versione PC, l'unica probabile oltre a quelle per console PlayStation, si fa davvero fortissimo.

Nel frattempo è stato annunciato che lo studio sta lavorando a un live service per PlayStation di una IP nota, ma non specificata.

Che probabilità ci sono di vedere God of War Ragnarok su PC? Molte, considerando il successo del primo capitolo e la nuova filosofia di supporto alla piattaforma, con lanci continui dei suoi successi maggiori.