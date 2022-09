PlayStation nel 2022 potrebbe pubblicare più titoli first party su PC che su PS5

L'annuncio odierno di Sackboy: Una Grande Avventura per PC ha creato una situazione inedita per l'ecosistema PlayStation: nel 2022 Sony potrebbe finire per pubblicare più giochi per PC che per PS5, la sua console più recente.

Prima di continuare, vediamo i giochi PC di PlayStation pubblicati o in via di pubblicazione nel corso del 2022, con relative date d'uscita:

Inoltre è già stato annunciato The Last of Us Parte I, che a questo punto immaginiamo esca nel 2023, e si parla di un possibile arrivo di Returnal entro l'anno (non confermato), che potrebbe uscire a novembre, visto che il mese è ancora libero, magari dopo un annuncio a sorpresa tipo quello di Sackboy.

Vediamo invece quali sono stati e saranno i giochi first party pubblicati su PS5 nel corso del 2022, con relative date d'uscita:

Giusto notare che i giochi pubblicati su PS5 sono per la maggior parte nuovi, ossia dei primi lanci di grosse produzioni, ma va anche detto che The Last of Us: Parte 1 è il rifacimento di un vecchio gioco già visto in passato (a differenza di quanto avverrà su PC, dove sarà completamente inedito). Discorso simile per la raccolta di Uncharted, che su PC offrirà due titoli inediti, mentre su PlayStation due giochi già visti sulla piattaforma. Su PC, invece, sono usciti essenzialmente dei port di giochi già pubblicati su console negli scorsi anni, quindi sicuramente più veloci da realizzare e da commercializzare ma, come già fatto intuire, tutti inediti.

Detto questo va notato che il 2022 è il primo anno in assoluto in cui Sony potrebbe pubblicare più giochi su PC che su console PlayStation. Per ora è il primo in cui ne ha pubblicati in numero identico, un fatto indicativo che non può essere ignorato, segno di un'enorme crescita degli sforzi sulla piattaforma della multinazionale giapponese, sotto la direzione di Jim Ryan.

Difficile dire se nel 2023 si presenterà un quadro simile. Immaginiamo che le uscite su PC non cesseranno, ma che ci saranno altrettanti giochi su PS5. Purtroppo per ora di annunciato c'è pochissimo, quindi è impossibile fare i conti.