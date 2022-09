God of War Ragnarok: data di preload svelata tramite il PS Store

Tramite il PlayStation Store possiamo vedere che la data di preload di God of War Ragnarok è il 2 novembre 2022. Secondo Joe Miller di Twitter, la data è anche quella della fine dell'embargo delle recensioni.

A suo dire, e ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale, l'embargo sulle recensioni dovrebbe coincidere con la data di precaricamento, in quanto arriva esattamente una settimana prima dell'uscita.

Non sarebbe una novità che le recensioni siano disponibili con anticipo rispetto all'uscita del gioco PlayStation, come ben sapete, ma ripetiamo che si tratta solo di una considerazione di questo utente.

Ciò che conta è che i giocatori PlayStation che eseguiranno il preorder digitale di God of War Ragnarok potranno scaricare il gioco a partire dal 2 novembre 2022. Secondo quanto indicato da PlayStation Game Size il gioco, in versione PS4, dovrebbe pesare più di 90 GB. Gli appassionati potranno quindi prendersi il tempo che serve per fare il download.

