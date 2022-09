PlayStation: gioco live service basato su una famosa IP Sony in sviluppo presso Jetpack Interactive

Jetpack Interactive, un piccolo studio di supporto indipendente con sede a Vancouver, ha pubblicato annunci di lavoro per un gioco live service AAA a cui sta lavorando con Sony.

Secondo quanto indicato, si tratterebbe di un gioco basato su un'IP "di punta" di PlayStation e farà parte dello sforzo produttivo di Sony rivolto verso l'ambito live service. Il team canadese sta attivamente reclutando ingegneri nei settori gameplay, networking e rendering.

Sembra che questo sia il primo gioco che Jetpack Interactive svilupperà in modo indipendente, dato che di norma si occupa di fare porting di giochi e supportare team di sviluppo maggiori. Ha ad esempio aiutato EA nella serie NBA Live per diversi anni prima di fornire "supporto ingegneristico" per l'aggiornamento Steam di Dark Souls. Ha poi fatto lo stesso per Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.

God of War

Negli ultimi anni, tuttavia, lo studio sembra aver sviluppato un rapporto con Sony. Ha converitto Orcs Must Die! Unchained per PS4, ha realizzato God of War su PC e ha dato una mano per God of War Ragnarok.

Stiamo forse assistendo ai primi passi dell'acquisizione di Jetpack Interactive da parte dei PlayStation Studios?