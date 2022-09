Sackboy Una Grande Avventura: requisiti PC ufficiali svelati, fino al 4K e 60 FPS

Sony Interactive Entertainment ha svelato i requisiti di Sackboy Una Grande Avventura per PC, indicando cosa serve per giocare in 4K e 60 FPS. Ricordiamo però che il gioco supporterà anche i 120 FPS.

Partiamo con i requisiti minimi di Sackboy Una Grande Avventura per PC:

Prestazioni: 720P @ 30FPS

Impostazioni grafiche: Basse

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660AMD Radeon R7 265

CPU: Intel Core i5-6400 @ 2.7GHzAMD FX-6300 @ 3.5GHz

RAM: 8 GB DDR

OS: Windows 10 64-bit (version 1809)

Spazio di archiviazione: 60 GB HDD (SSD raccomandato)

I requisiti raccomandati per Sackboy Una Grande Avventura per PC:

Prestazioni: 1080P @ 30FPS

Impostazioni grafiche: Medie

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060AMD Radeon RX580

CPU: Intel Core i7-4770K @3.5GHzAMD Ryzen 5 1500X @3.5GHZ

RAM: 8 GB DDR

OS: Windows 10 64-bit (version 1809)

Spazio di archiviazione: 60 GB SSD

I requisiti High per Sackboy Una Grande Avventura per PC:

Prestazioni: 1080P @ 60FPS

Impostazioni grafiche: Alte

GPU: NVIDIA GTX 1070 (8 GB)AMD RX 5600 (6 GB)

CPU: Intel i7-4770k (4 core 3.5 GHz)AMD Ryzen 7 2700 (8 core 3.2 GHz)

RAM: 8 GB DDR

OS: Windows 10 64-bit (version 1809)

Spazio di archiviazione: 60 GB SSD

I requisiti Very High per Sackboy Una Grande Avventura per PC:

Prestazioni: 1440P @ 60FPS

Impostazioni grafiche: Molto alte

GPU: NVIDIA RTX 2070 (8 GB)AMD RX 5700 XT (8 GB)

CPU: Intel i7-7700k (4 core 4.2 GHz)AMD Ryzen 7 3700x (8 core 3.6 GHz)

RAM: 16 GB DDR

OS: Windows 10 64-bit (version 1809)

Spazio di archiviazione: 60 GB SSD

I requisiti Ultra per Sackboy Una Grande Avventura per PC:

Prestazioni: 4K @ 60FPS

Impostazioni grafiche: Personalizzate

GPU: NVIDIA RTX 3080 (10 GB)AMD RX 6800 XT (16 GB)

CPU: Intel i9-9900k (8 core 3.6 GHz)AMD Ryzen 9 3950X (16 core 3.5 GHz)

RAM: 16 GB DDR

OS: Windows 10 64-bit (version 1809)

Spazio di archiviazione: 60 GB SSD

La tabella dei requisiti di Sackboy Una grande avventura

Vi lasciamo infine al trailer e alla data di uscita.