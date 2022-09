Sackboy: Una Grande Avventura annunciato per PC con trailer e data di uscita

Sackboy: Una Grande Avventura è stato annunciato per PC da Sony, con tanto di trailer (per il momento nella sola versione in spagnolo) e data di uscita: il gioco sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a partire dal 27 ottobre.

L'immagine su Steam di Sackboy: Una Grande Avventura spuntata alcuni giorni fa era dunque veritiera, come appena confermato. La versione PC del titolo di Sumo Digital supporterà una risoluzione fino a 4K e 120 fps, i monitor ultrawide e le tecnologie DLSS e VRR.

Uno dei giochi di lancio di PS5, Sackboy: Una Grande Avventura prende il celebre protagonista di LittleBigPlanet e lo catapulta all'interno di una grande avventura, appunto, che si sviluppa su tre dimensioni e vede il personaggio affrontare numerose insidie.

"La storia racconta del meschino Vex (un essere quasi mitologico figlio del caos e della paura) che rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore. Questo diabolico marchingegno stravolgerà il Mondo del fai da te, trasformando un regno di pura immaginazione e sogni innocenti... in una torrida landa popolata di incubi", recita la sinossi.

"Toccherà quindi a noi, in solitaria o in compagnia dei nostri amici, affrontare un turbinio di imprevisti sulle montagne più innevate, tra le giungle più rigogliose, nei regni sottomarini più umidi e sulle colonie spaziali più... spaziose."

Ulteriori dettagli nella recensione di Sackboy: Una Grande Avventura.