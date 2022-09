Sackboy Una Grande Avventura su PC: un'immagine su Steam sembra confermare l'arrivo

Sackboy: Una Grande Avventura potrebbe essere veramente in arrivo su PC, con un ulteriore indizio che sembra confermare il lancio del gioco, visto che un'immagine di questo è stata trovata nel database di Steam, forse in attesa dell'inserimento del titolo in catalogo.

D'altra parte è da molto tempo che si parla di questa eventualità: il gioco era comparso anche nel celebre leak di GeForce Now che riportava una grande quantità di titoli in arrivo su PC, ma anche più di recente erano compare immagini trafugate e un riferimento esplicito al titolo del gioco in questione sul database di Steam.

Proprio quest'ultima voce del database è stata recentemente aggiornata con l'icona visibile qui sotto, come ad arricchire quella che sarà la pagina di riferimento su Steam.

Sackboy: Una Grande Avventura, l'icona del gioco su Steam

Sembrerebbe dunque che manchi soltanto l'annuncio ufficiale da parte di Sony sull'arrivo di Sackboy: Una Grande Avventura su PC.

D'altra parte, la politica di PlayStation è ormai chiara in questo senso, con l'espansione su PC che rappresenta un elemento importante della prossima evoluzione della compagnia sul mercato. Nelle caratteristiche della voce sul database risultano peraltro anche le diverse lingue presenti, aggiunta che solitamente precede di poco il lancio sul mercato. A questo punto attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione, ricordando peraltro che Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri ha ora una data d'uscita ufficiale su PC, fissata per il 19 ottobre 2022.