Xbox: Microsoft conferma la riduzione dei DRM per i giochi Xbox Series X|S e One

Microsoft ha confermato l'aggiornamento applicato al software di Xbox che riduce il sistema di DRM per i giochi Xbox Series X|S e Xbox One, consentendo l'avvio dei titoli offline per quelli che sono già in possesso degli utenti.

La questione sul miglioramento della gestione dei DRM su Xbox Series X|S e Xbox One era già stata rilevata nelle ore scorse dallo youtuber Hikikomori Media, che aveva notato una riduzione dei controlli del sistema sui giochi su disco, ma è stata confermata successivamente anche da Eden Marie, software engineer di Xbox sempre molto attiva su Twitter, che ha risposto alla questione riferendo che ci sono stati effettivamente degli aggiornamenti.



"Sì, questo è vero già dall'aggiornamento 2206 [2208, ha corretto successivamente Marie ndR]. Abbiamo esaminato i dati dal lancio di Xbox Series X|S e determinato che il check di compatibilità non è necessario nella grande maggioranza dei casi per i dischi Xbox One", ha spiegato la Engineer Lead di Microsoft. "Alcuni giochi potrebbero comunque avere ancora bisogno di essere aggiornati online dopo l'installazione per una migliore esperienza".

In sostanza, con gli ultimi aggiornamenti applicati non ci sarà più bisogno dei check di validazione all'avvio dei giochi Xbox Series X|S e Xbox One, consentendo l'utilizzo dei giochi su disco anche offline senza controllo, dopo il primo check iniziale all'installazione. Si tratta di un passo nella direzione di uno snellimento nel sistema di DRM di Xbox che è stato già criticato in precedenza, essendo piuttosto invasivo.