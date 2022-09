Xbox: il sistema DRM sembra sia migliorato, con accesso offline ai giochi

Un video di Hikikomori Media ha indagato su quelli che sembrano i miglioramenti al sistema DRM di Xbox, che ora pare consentire l'accesso offline ai giochi posseduti anche al di là delle restrizioni che erano presenti in precedenza, dopo l'update di settembre.

In particolare, in base a quanto riferito sembra sia ora possibile accedere offline sempre ai giochi Xbox Series X|S e Xbox One posseduti dall'utente, mentre pare sia ancora necessario il check-in online per i giochi di Xbox Game Pass, Xbox 360 e della prima Xbox in retrocompatibilità.

Questo potrebbe essere emerso anche grazie alle polemiche scaturite sulla gestione dei DRM nelle console Xbox, che hanno spinto Microsoft a rivedere parzialmente il sistema.

Resterebbe la necessità di un check-in iniziale al primo lancio di ogni gioco, che non sarebbe più necessario dopo una prima volta per quanto riguarda i giochi acquistati. Il gioco offline era garantito anche prima selezionando la propria console come "home", ma c'erano restrizioni nel caso in cui questo non venisse impostato o anche altri problemi specifici con altri giochi.

La richiesta dell'online è anche legata all'infrastruttura dello Smart Delivery, in base al quale i giochi Xbox anche su supporto fisico hanno bisogno di scaricare dei dati aggiuntivi relativi alla versione specifica per la piattaforma su cui vengono giocati. Questo sarebbe il motivo del mantenimento di un primo check online, ma a quanto pare la questione è stata semplificata con l'update di settembre.

Come riferito dall'account Twitter "Does It Play", specializzato su questi argomenti, questo aggiornamento è un "passo nella giusta direzione", anche se permangono alcune questioni problematiche, come la necessità della connessione online per concludere il setup iniziale della console. Vedremo se Microsoft proseguirà per questa strada con ulteriori semplificazioni al sistema di gestione dei diritti online.