Bloodborne 2 o un remake sono improbabili per ora, secondo Jeff Grubb

Bloodborne 2 o un possibile ritorno del gioco in forma di remake o anche una conversione su PC restano tra le maggiori richieste di gran parte dell'utenza videoludica, ma secondo il noto giornalista/insider Jeff Grubb questo sarebbe improbabile nel prossimo futuro, per vari motivi.

Grubb spiega la questione in una nuova puntata del podcast Xbox Expansion Pass che ospita il giornalista di VentureBeat, anche se ovviamente si tratta soprattutto di una sua speculazione, sebbene piuttosto condivisibile.

Secondo Grubb, il fatto è che FromSoftware è ancora molto impegnata su Elden Ring, per il supporto post-lancio ed eventuali contenuti, oltre ad altri progetti già noti (come il presunto nuovo Armored Core).

Secondo Grubb, il codice di Bloodborne sarebbe talmente complesso, o comunque organizzato in maniera peculiare, che FromSoftware dovrebbe essere coinvolta in prima linea per portare a termine un qualsiasi progetto legato al titolo in questione, anche per quanto riguarda una semplice rielaborazione. Considerando gli impegni che il team deve ancora affrontare, sarebbe difficile un coinvolgimento diretto in un progetto di spessore legato a Bloodborne per questo motivo, almeno nell'immediato futuro.

Per il momento, Bloodborne continua comunque a popolare le voci di corridoio, come quelle emerse in seguito all'update programmato per inizio settembre.