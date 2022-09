Asus ROG Phone 6D e 6D Ultimate annunciati, caratteristiche e prezzi

ASUS ha presentato la nuova serie di smartphone da gaming ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate, pensati per garantire le massime prestazioni e la miglior esperienza di gioco possibile su mobile.

L'annuncio è arrivato durante l'evento di presentazione "Dare to be Ultimate: Building a World-Leading Gaming Phone" che si sta svolgendo in questi minuti e che potrete seguire sul canale Twitch di Multiplayer.it in compagnia di Pierpaolo Greco. Inoltre stiamo testando il ROG Phone 6D e nel prossimo futuro potrete leggere la nostra recensione.

ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate sono equipaggiati con Dimensity 9000+ 5G, l'ultimo chipset di punta di MediaTek. Con una velocità della CPU fino a 3,2 GHz e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM, il chipset offre un'esperienza 5G all'avanguardia per dispositivi mobile. La nuova gamma può contare anche su 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

La serie ROG Phone 6D è dotata di un display AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici a 165 Hz con una frequenza di campionamento touch di 720 Hz. Il display può essere impostato su 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz o 165 Hz a seconda delle preferenze. Per quanto riguarda il comparto fotografico, è presente un sistema a tripla fotocamera con una fotocamera principale grandangolare Sony IMX766 da 50 MP, una seconda fotocamera ultrawide da 13 MP e una fotocamera macro. Le funzioni software migliorate includono la modalità video HDR10+ e una fotocamera frontale da 12 MP.

Il ROG Phone 6D Ultimate introduce anche il nuovissimo AeroActive Portal, una "porta" per la dissipazione del calore che lavora in combinazione con l'AeroActive Cooler 6 e le alette poste sulla camera di vapore per introdurre aria fredda nel chipset e garantire prestazioni di raffreddamento eccezionali. La superficie termica è aumentata fino a 9 volte1 e l'efficienza termica aumenta fino al 20% quando AeroActive Portal è attivo2, stando ai dati forniti da Asus.

Asus ROG Phone 6D e 6D Ultimate

La batteria della serie 6D è da 6000 mAh e dotata di funzioni avanzate che ne migliorano le prestazioni e ne prolungano la durata, con un adattatore HyperCharge da 65 watt per la ricarica rapida incluso nella confezione.

Inoltre i tasti dorsali AirTrigger 6 sono stati aggiornati e ora i sensori a ultrasuoni supportano ancora più gesture, tra cui funzioni come doppia azione, premi e solleva e il puntamento giroscopio.

ROG Phone 6D è dotato del sistema audio GameFX, con doppi altoparlanti e jack per cuffie da 3,5 mm. Il suono è stato ottimizzato in collaborazione con il pioniere svedese dell'audio digitale Dirac. Presenta anche l'audio spaziale Dirac Virtuo, che utilizza algoritmi brevettati per consentire un suono stereo coinvolgente e migliorando la qualità audio complessiva degli altoparlanti.

ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate sono disponibili in pre-order e selezionando ROG Phone 6D Ultimate si ottiene in omaggio anche AeroActive Cooler 6. I due smartphone saranno disponibili da ottobre su ESHOP, Gold Store e Unieuro: ROG Phone 6D a 1029€ e ROG Phone 6D Ultimate a 1499€.

ROG Phone 6D e 6D Ultimate sono disponibili esclusivamente nella colorazione Space Gray. ROG Phone 6D è dotato di illuminazione Aura RGB sul retro, 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256 GB di memoria ROM. ROG Phone 6D Ultimate è dotato di un display a colori a matrice ROG Vision sul retro, 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria ROM.