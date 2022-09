Zenless Zone Zero: un video gameplay di 18 minuti dal TGS 2022

Nel corso del Tokyo Game Show 2022, Hoyoverse ha presentato un video gameplay di 18 minuti Zenless Zone Zero, il nuovo action RPG free-to-play realizzato dagli autori di Genshin Impact e Honkai Impact 3rd.

In questo lungo filmato possiamo vedere delle sequenze esplorative e investigative nella futuristica città di New Eridu nei panni del protagonista maschile alternate a delle fasi di combattimento. Quest ultime ci danno modo di farci un'idea del combat system di Zenless Zone Zero, che sotto diversi aspetti ricorda sicuramente Genshin Impact e Honkai Impact.

Parliamo dunque di un action piuttosto frenetico in cui il giocatore può prendere il controllo di più di un personaggio, ognuno caratterizzato da un moveset unico e in grado di esibirsi in combo, abilità speciali e coreografiche "burst" per fare terra bruciata tra le fila nemiche.

Zenless Zone Zero è un action RPG free-to-play con ambientazione urban fantasy per PC, smartphone iOS e Android, con altre piattaforme ancora da svelare. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco degli autori di Genshin Impact.