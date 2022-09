Synduality: nuove immagini, screenshot e informazioni sul gioco Bandai Namco

Bandai Namco ha diffuso nuove immagini e screenshot di Synduality, il nuovo action shooter annunciato in occasione del Tokyo Game Show 2022, oltre ad alcune informazioni riguardanti il mondo, la storia e i personaggi di questo interessante titolo fantascientifico.

Dopo essere stato annunciato con un trailer nel corso dello State of Play, Synduality ha poi ricevuto dettagli e immagini, che si completano ulteriormente questa nuova distribuzione di materiali e informazioni da parte di Bandai Namco.

Il gioco per PC, PS5 e Xbox Series X|S è stato mostrato più nel dettaglio durante il TGS 2022, da cui arrivano questi ulteriori aggiornamenti e le immagini visibili nella galleria.

Synduality è parte di un franchise trans-media che porterà anche a produzioni parallele come anime e altro, dunque il mondo costruito è dotato di una notevole caratterizzazione. La storia racconta di un mondo distrutto da una misteriosa pioggia blu chiamata Blueschist, una calamità chiamata anche "Tears of the New Moon" avvenuta nel 2099 e che ha spazzato via il 92% della popolazione umana, costringendo i sopravvissuti ad abbandonare la superficie terrestre e costruire un rifugio sotterraneo, chiamato Amasia.

Nel 2222, Amasia è una città prosperosa e alla ricerca di una serenità sostenibile, finché un altro evento catastrofico non rovina l'equilibrio. In questa situazione incerta si inserisce la storia di Ada e della sua IA di supporto chiamata Magus. Ada è una Drifter, ovvero una combattente armata di mech da combattimento, chiamato Cradle Cofani, governato in coordinazione con l'IA, che cerca risorse sulla superficie ed è costretta a scontrarsi con gli Ender, le creature che si trovano all'esterno.