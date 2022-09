The Pokémon Company odia le sfide Nuzlocke: "sono allo stesso livello della pirateria"

Pokémon non è mai stata una saga che punta sulla difficoltà e molti fan hanno quindi trovato un modo per divertirsi creando delle sfide, dette Nuzlocke. Pare però che The Pokémon Company odi le Nuzlocke e che le ritenga "allo stesso livello" della pirateria. L'informazione è stata condivisa da alcuni ex-dipendenti di Nintendo.

Nel caso non lo sappiate, è bene capire cosa sia una Nuzlocke. In breve, si tratta di una sfida con regole autoimposte, non applicate dal gioco: non ci sono hacking o altri elementi "illegali". Può assumere varie forme, ma di norma il giocatore non può curare un Pokémon K.O. e può catturare solo la prima creatura che incontra in ogni percorso. Ci sono poi Nuzlocke più elaborate, che impediscono di usare oggetti, di curarsi nei Centri Pokémon o che si focalizzano solo su certi tipi di Pokémon o persino su Pokémon di uno specifico colore. I content creator sfruttano le Nuzlocke per proporre agli spettatori contenuti interessanti e, in media, sono amate.

In un video, che vedete qui sotto, due ex-dipendenti di Nintendo hanno spiegato che - vista la popolarità di queste sfide - hanno proposto a The Pokémon Company di fare una Nuzlock in una diretta streaming ufficiale. La reazione è stata estremamente negativa, a tal punto che hanno pensato di essere a rischio di licenziamento.

"Consideriamo [le Nuzlocke] allo stesso livello di una copia piratata di un gioco": queste, secondo le dichiarazioni degli ex-dipendenti, sono state le parole di The Pokémon Company. La coppia si è dimostrata estremamente stupita della reazione e, lo ammettiamo, anche noi non capiamo in che modo le due cose possano essere messe sulle stesso livello.

Gli ex-dipendenti spiegano anche che la reazione è problematica, internamente al luogo di lavoro, in quanto spinge i dipendenti a non proporre alcuna idea particolare o potenzialmente interessante, poiché non si può sapere se sarà presa negativamente. Spiegano che proporre un'idea e vederla bocciata significa perdere la fiducia dei superiori e non avere più accesso a certi contenuti, quindi il dipendente non vuole rischiare e preferisce non fare nulla di più di quanto richiesto.

Che ne pensate? Giocherete una Nuzlocke con Pokémon Scarlatto e Violetto? Oppure non volete inimicarvi The Pokémon Company?